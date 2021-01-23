Луческу хочет подружить киевское "Динамо" с бухарестским

Мирча Луческу играл за "Динамо" Бухарест. Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предложил президенту клуба Игорю Суркису подписать договор о сотрудничестве с бухарестским "Динамо", сообщает Sport.ro.

По информации источника, такое сотрудничество позволит молодым игрокам киевлян выступать в аренде в чемпионате Румынии. "Динамо" же получит приоритетное право на покупку футболистов бухарестского клуба.

Ранее сообщалось, что украинский клуб заинтересован в румынском хавбеке Деяне Сореску.

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Мирча Луческу был игроком и тренером бухарестского "Динамо".