Луческу хочет избавиться от скандального форварда "Динамо"

Киевское "Динамо" выставило на трансфер форварда 23-летнего Назария Русина.

Наставник команды Мирча Луческу не видит перспектив в этом футболисте, сообщает "Динамо Киев Inside".

"СМИ сватают Назария в аренду в" Днепр-1 ". Уточним. Русина хотят продать, поскольку серьезной заинтересованности в нем Луческу не видит и в перспективе. Цена варьируется. По нашим данным, это "вилка" в районе $1-1,5 млн. И предложенный он не только "днепрянам", но и "Зари". Хотя агентский ProStar активно ищет выходы игроку на зарубежный рынок. В том состоянии, в котором Русин находится сейчас, продажа за живые деньги был бы удачей для клуба", - сказано в сообщении.

Вторую часть прошлого сезона Русин провел в аренде играя "Легию". Футболист начал скандалить в Польше, поэтому его досрочно вернули в "Динамо".

По сообщению СМИ, Русин будет играть за "Днепр-1" на правах аренды.

Назарий Русин является воспитанником ФК "Львов", играл за молодежные команды "Динамо". Первую часть сезона 2019/20 провел в "Заре" на правах аренды.