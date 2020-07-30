Луческу будет жить на базе "Динамо"

Не все болельщики "Динамо" согласились с назначением Мирчи Луческу тренером команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу будет жить на клубной базе.

Румынский специалист столкнулся с негативной реакции ультрас "Динамо". Поэтому в плане безопасности Луческу определенное время будет жить на базе клуба в Конча-Заспе, сообщает meta-ratings.com.ua.

Клуб будет вести поиски жилья для нового тренера в Киеве и его окрестностях, где бы Луческу было находиться комфортно и безопасно.

Ультрас "Динамо" проявили несогласие с назначением Луческу новым тренером "Динамо" за его работу в состоянии принципиального соперника киевской команды "Шахтера". Фанаты обещают проводить акции протеста.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года с возможностью продления еще на сезон. С 2004-го по 2016 год он тренировал "Шахтер".