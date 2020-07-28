Дочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 117
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 621
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 450
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 990
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 846
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4437
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
11
11
13
13
10
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Видео
Все видео
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Команда Ракицкого разбила Кубок России
Команда Ракицкого разбила Кубок России
"Динамо" покупает бразильского защитника - СМИ
"Динамо" покупает бразильского защитника - СМИ
Определился чемпион Италии по футболу
Определился чемпион Италии по футболу
Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
Ярмоленко забил в последнем туре Премьер-Лиги
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 351
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 450
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 252
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
вторник, 28 июля 2020 20:43

Дочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером "Динамо"

  Комментировать
Дочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером &quot;Динамо&quot;
Валерий Лобановский (в центре) и Светлана Лобановская (справа). Фото: sport-express.ru

Дочь Валерия Лобановского поддержала признание Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

"Футбол достаточно прагматичный. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан . Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешной, не может дать никто. Всех рассудит время. И - результаты выступления команды.

Которые к Луческу претензии по существу? Их нет и быть не может. Возраст? Так и Лобановского много списывали по возвращении с Ближнего Востока. А этот "старый" команду в полуфинал Лиги чемпионов доказал. Он ушел, дали дорогу молодым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Позиция "Шахтера" в этой ситуации - это, по меньшей мере, странная. Такое впечатление, что "Шахтер" унижен и оскорблен решением Мирчи принять "Динамо". Еще совсем недавно переход Мораеса из киевского клуба в донецкий презентовался в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывела "Шахтер" на его нынешние высоты ... ", - заверила Светлана Лобановская в интервью Footclub.

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал выбор румынского тренера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть

Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет

День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Солдатам запретили отступать

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 28089
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 14607
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 14184
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 11088
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 10062
Спорт
Ярмоленко не нужен Луческу в "Динамо"
Ярмоленко не нужен Луческу в "Динамо"
 Просмотров: 198
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
 Просмотров: 72
Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому
Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому Просмотров: 315
Усик хочет уйти из промоутерской компании братьев Кличко
Усик хочет уйти из промоутерской компании братьев Кличко Просмотров: 297
Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко Просмотров: 117
Больше всего комментируют
23
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 239
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua