Дочь Лобановского поддержала назначение Луческу тренером "Динамо"

Валерий Лобановский (в центре) и Светлана Лобановская (справа). Фото: sport-express.ru

Дочь Валерия Лобановского поддержала признание Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

"Футбол достаточно прагматичный. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан . Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешной, не может дать никто. Всех рассудит время. И - результаты выступления команды.

Которые к Луческу претензии по существу? Их нет и быть не может. Возраст? Так и Лобановского много списывали по возвращении с Ближнего Востока. А этот "старый" команду в полуфинал Лиги чемпионов доказал. Он ушел, дали дорогу молодым.

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Позиция "Шахтера" в этой ситуации - это, по меньшей мере, странная. Такое впечатление, что "Шахтер" унижен и оскорблен решением Мирчи принять "Динамо". Еще совсем недавно переход Мораеса из киевского клуба в донецкий презентовался в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывела "Шахтер" на его нынешние высоты ... ", - заверила Светлана Лобановская в интервью Footclub.

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал выбор румынского тренера.