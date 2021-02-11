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четверг, 11 февраля 2021 21:00

Луческу больше ничего не сделает для "Динамо"

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Луческу больше ничего не сделает для &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: УНИАН

13 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины. Главный вопрос: кто займет первое место? Пока "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Такой интриги не было из сезона 2014/15. Интрига есть, а нового чемпиона не будет. Победит донецкий клуб. Почему?

1.Все так много говорили, что зимой "Динамо" усилится, потому что наконец команда пройшла в Лигу чемпионов и будет иметь деньги на это, а на выходе получили – ноль. Как ни было форварда – так и нет.

2. Чем дальше – тем больше Луческу охватывает рутина. Летом ему было интересно доказать, что он может, оценить состав, показать ему путь для развития. На фоне предшественников работа румына выгодно выделялась в лучшую сторону, но сейчас эффект новизны прошёл.

3. "Шахтер" имел проблемы на старте чемпионата из-за перезагруженности сезона прошлого. Как только решил их, так все стало на свои места.

4. Итог матча "Мариуполь" - "Шахтер" понятен, а киевлянам коллектив Остапа Маркевича точно даст бой, и, возможно, даже отберет очки. Наличие "мариуполей" в УПЛ – иллюстрация зеленого света для "Шахтера", симпатии руководства УАФ тоже давно определены.

5. Каштру сделает все, чтобы продолжить контракт с "Шахтером". Таких "сладких" финансовых условий 60-летний специалист больше не получит нигде. Он не молодой Фонсека, на которого обратили внимание в Италии.

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Ближайшие матчи претенденты на "золото" проведут в субботу, 13 февраля, в 17:00: "Динамо" - "Олимпик", "Колос" - "Шахтер". На 17 апреля запланирована личная встреча, номинальным хозяином будет донецкая команда.

Автор: Роман Шахрай
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11
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