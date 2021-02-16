Лопес рассказал, почему не даст Ломаченко шанс на реванш

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу решением судей. Фото: BoxingScene

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не планирует снова драться против Василия Ломаченко из-за отсутствия уважения со стороны украинца.

Представители Ломаченко перед 1-м боем не хотели включать пункт о реванше. Лопес теперь не хочет идти на уступки украинцу, сообщает Bad Left Hook.

"Потребности в реванше нет. Мы выходили на ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не было никакого уважения. Нам не дали опцию реванша, так что это исходило от другой стороны", - сказал Лопес.

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18 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Украинец потерял 3 чемпионские пояса.