Лопес обещает побить Ломаченко

Теофимо Лопес хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес хочет стать лучшим боксером в своей весовой категории.

Американец не сомневается в том, что сможет победить своего следующего соперника украинца Василия Ломаченко.

"Сейчас есть много молодых бойцов: Шакур Стивенсон, Девин Хейни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис. Этот список можно продолжать. У этих ребят есть все необходимые атрибуты для того, чтобы болельщики хотели видеть их выступления. Я очень рад драться в эту эпоху.

Теофимо однозначно захватит дивизион. С чего я начну? С парня, который станет моим следующим соперником. 3 октября Теофимо подерется против примадонны. Мы сделаем свою работу", - сказал Лопес в интервью DAZN.

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Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко предстоит 3 октября.