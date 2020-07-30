Ломаченко признали лучшим боксером мира в легком весе

Украинского боксера Василия Ломаченко признано лучшим боксером мира в легком весе.
Специализированное изданием Boxingtalk отдало 1-е место украинцу.
На 2-м месте идет следующий соперник Ломаченко американец Теофимо Лопес.
Другой американец Джервонта Дэвис розташувавася на 3-м месте. Девин Хейни и Хавьер Фортуна замыкают первую пятерку.
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Василий Ломаченко является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и WBC. Следующий бой украинец проведет против Теофимо Лопеса.
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