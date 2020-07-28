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вторник, 28 июля 2020 17:20

Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко

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Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко
Василий Ломаченко находится в шаге от звания абсолютного чемпиона в легком весе. Фото: Reuters

Иранский боксер Джеймс Теннисон может стать потенциальным соперником украинского боксера Василия Ломаченко.

Американский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Теннисон может стать одним из следующих соперников украинского чемпиона, сообщает Irish Boxing.

Боксер шаг за шагом продвигается вперед на английском и европейском уровне. После нескольких поединков Теннисон может выйти на чемпионский поединок.

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Василий Ломаченко проведет следующий бой против Теофимо Лопеса. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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