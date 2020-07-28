Ломаченко и Лопес согласовали дату боя

Теофимо Лопес (слева) и Василий Ломаченко (справа) определят сильнейшего боксера легкой категории. Фото: boxingscene.com

Бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом должен состояться 3 октября.

Промоутерская компания Top Rank приступила к организации боя между боксерами и уже ведет переговоры о деталях боя и личных контрактах, сообщает инсайдер The Atheltic Майк Коппинджер.

27 июля начались переговоры между Ломаченко и Лопесом. Бой запланирован на 3 октября на ESPN или ESPN pay-per-view. На кону поединка будут пояса WBA, WBO, IBF и IBO в легком весе. Также у Ломаченко есть звание франчайзингового чемпиона WBC

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Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен был состояться в конце мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его отменили.