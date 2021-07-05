Лопес будет избегать повторного боя против Ломаченко

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

27 июня бывший чемпион мира в легком весе украинец 33-летний Василий Ломеченко победил японца Масайоши Накатани.

Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона. Теперь Ломаченко попытается договориться о реванше.

"Теофимо Лопес-старший был потрясен поединком Ломаченко з Накатані и вроде заверил, что бой с сыном может состояться в декабре. Но решение будет принимать Теофимо Лопес-младший: дать Ломе реванш или найти способ избежать его. Учитывая уровень украинского боксера во встрече с Накатани, Лопес рискует. Поэтому будет ставить ультиматумы. Менеджер американского боксера уже озвучил первый - Ломаченко будет драться 1,35 миллиона долларов. То есть ту сумму, за которую Лопес согласился выйти в ринг против Василия в октябре прошлого года. Иначе боя не будет. Такие условия унижают украинца, учитывая огромные потенциальные доходы от матча-реванша и его трансляции по системе PPV - "плати и смотри".

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Лопесу сначала нужно 14 августа защитить все титулы в бою с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Эти боксеры должны были встретиться 19 июня. Поединок перенесли из-за ковида, который подхватил Лопес. Камбосос - непростой соперник. Даже если американец справится с ним, может потребовать длинной паузы для восстановления. Не исключено, что в этом году на ринг больше не получится. Поэтому команде Ломаченко надо думать об альтернативных вариантах для еще одного боя 2021-го. Их немного - мало кто согласится выйти на поединок против украинской машины", - написал журналист Василий Танкевич.

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