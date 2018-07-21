Ломаченко-старший поможет Усику победить Гассиева

Сегодня вечером на СК "Олимпийский" в Москве два непобедимых боксера - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев проведут объединительный бой за четыре чемпионских титула. Он пройдет в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в крузервейте - до 90,7 кг. Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка, начиная с 23:00 21 июля. Сейчас же выделяем ключевые детали наиболее статусного боя года в мире.

Определится абсолютный чемпион мира

Каждый из соперников обладает двумя титулами. Усик является чемпионом по версиям WBC и WBO. Гассиев - WBA и IBF. Победитель станет лишь четвертым в истории обладателем всех четырех основных поясов и единственным на сегодня абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе. Ранее четырьмя наиболее значимыми титулами владели только американцы - Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд. Победитель московского финала также получит первый Кубок Мохаммеда Али и престижный пояс американского журнала "The Ring".

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Поединок противоположностей

В квадрате ринга сойдутся настоящие антиподы, бойцы с совершенно разными стилями. Усик достиг всех вершин на любительском ринге. Он высокотехнический, быстрый, мобильный, изобретательный, комбинационный, с высоким боксерским интеллектом. Гассиев практически не имел любительской карьеры, дебютировал в профи еще к 18-летию. Очень физически сильный боксер, превосходит украинца в ударной мощи и акценте ударов.

Ожидаем "войну в ринге"

Перед боем совершенно отсутствовал трэштокинг, соперники с уважением и вежливо отзывались друг о друге. Это не должно вводить в заблуждение. Нас ожидает настоящая "война в ринге", крайне напряженное, жестокое противостояние двух железных характеров, которые не знают, что такое проигрывать и будут воевать до последнего патрона.

Фактор Папаченка

Менее чем за два года Александр Усик уволил двух своих тренеров. После Джеймса Али Башира он отказался от услуг Сергея Ватаманюка. По нашим данным его подготовкой к бою с Гассиевым руководил гениальный Анатолий Ломаченко, отец и тренер одного из лучших боксеров мира Василия Ломаченко. Это однозначно придаст уверенности и тактической грамотности действиям Александра. Светлая голова Анатолия Николаевича будет важным козырем и ключом к победе Усика.

Судьбу победителя определят судьи

Прогноз

Усик привык контролировать бой и ситуацию в ринге. Будет пытаться перебоксировать соперника с дистанции, проваливать его, наказывать за ошибки. Ни в коем случае нельзя "зависать" после своих атак - с сегодняшним противником это недопустимо. Гассиев будет постоянно прессинговать чтобы догнать соперника, а во второй половине боя начнет "охотиться" за нокаутом. Если будет относительно свежий и войдет в поздние раунды невредимым и полным сил, украинцу будет очень непросто сдержать "железного" осетина. Поэтому Усик в первой половине боя должен позаботиться об ударах по корпусу чтобы замедлить и утомить соперника. Вероятно, боксеры пройдут всю 12-раундовую дистанцию, а бой будет конкурентным и близким с небольшим преимуществом украинца. Судьбу победителя определят судьи. Если будут относительно объективными, победить должен Усик. "Домашние" и ангажированные - выигрывает Гассиев. При таких раскладах не исключаем ничью. Тогда решающим станет голос четвертого судьи.

В этот день 16 лет назад, 21 июля 2002 года в Сеуле, состоялся памятный бой между молодым, 22-летним украинским боксером Тарасом Биденко и 28-летним российским гигантом Николаем Валуевым, в будущем чемпионом мира. Тарас проводил свой четвертый бой среди профессионалов. Его соперник имел 28 побед в 28 боях. Тогда украинец сильно избил соперника, но судьи присудили победу россиянину.