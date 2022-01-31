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понедельник, 31 января 2022 16:02

"Ломаченко выиграет у Камбососа, а Усику по зубам Фьюри" - Постол

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&quot;Ломаченко выиграет у Камбососа, а Усику по зубам Фьюри&quot; - Постол
Виктор Постол. Фото: instagram.com/icemanpostol

Василий Ломаченко победит Джорджа Камбососа, а Тайсон Фьюри по зубам Александру Усику.

Так считает украинский боксер, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол.

"Я думаю, Усику по зубам Фьюри. Но мне кажется, сначала Александр проведет бой с Джошуа. В контракте был прописан реванш, и Джошуа будет любыми путями стараться забрать у Саши пояса.

Если Бобу Аруму удастся договорится с Камбососом, чтобы этот бой был в Австралии, и были правильные деньги, то, конечно, такой поединок состоится. Если его организуют, то я лично уверен, что Вася выиграет у Камбососа и станет абсолютным чемпионом мира", - цитирует Постола Meta-ratings.com.ua.

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Сам Постол сейчас готовится к поединку с американским боксером Гэри Антуанном Расселлом, который состоится 26 февраля

"Я понимаю, что соперник непростой: 14 боев, 14 нокаутов. Это брат Гэри Аллена Расселла, он участвовал даже в Олимпийских играх. Я согласился, потому что это хороший боец, и мне самому интересно с ним побоксировать. Если он одержит победу - у него дальше будут большие бои. Если выиграю я - снова смогу побороться за пояс чемпиона мира", - добавил Виктор.

38-летний Постол провел за свою карьеру 34 поединка, 31 выиграл. Уступал трижды в титульных боях.

Титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор завоевал в 2015 году.

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