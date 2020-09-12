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суббота, 12 сентября 2020 11:09

Ломаченко впервые стал чемпионом мира

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Василий Ломаченко стал первым в истории независимой Украины чемпионом мира по боксу среди любителей. В финальном поединке весовой категории до 57 кг на чемпионате мира в Милане, Италия, он победил действующего чемпиона мира из России Сергея Водопьянова - 12:1 (5:1, 2:0, 5 0). Этот бой состоялся 12 сентября 2009 года.

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Уроженец Белгород-Днестровского Одесской области имел большое преимущество над всеми соперниками в своей весовой категории. Он поочередно победил Марио Алексича из Боснии и Герцеговины - 16:2, Крейга Эванса с Уэльса - 15:1, серба Бранимира Станковича - 8:2, а в полуфинале и финале с одинаковым счетом 12:1 - мексиканца Оскара Вальдеса и россиянина Сергея Водопьянова.

До триумфа в Милане Василий Ломаченко выигрывал все, кроме чемпионата мира. Он становился чемпионом мира 2006 года среди юниоров, вицечемпионом мира 2007 года, чемпионом Европы 2008 года, чемпионом XXIX Олимпийских игр в Пекине 2008 года и обладателем Кубка Вэла Баркера как самый техничный боксер Олимпиады-2008, был признан лучшим спортсменом 2008 года в Украине.

Дмитрий Сосновский подстригся налысо

Перед чемпионатом мира 2009 года главный тренер сборной Украины, львовянин Дмитрий Сосновский пообещал подстричься налысо, если Украина завоюет первое в своей истории "золото" чемпионата мира по боксу. В тот же вечер в отеле его подстриг отец и тренер Василия Анатолий Ломаченко.

В Милане украинцы завоевали еще две медали - серебряную одержал супертяжеловес Роман Капитоненко и бронзовую - Александр Усик в категории до 91 кг.

Василия Ломаченко признали лучшим боксером планеты 2009-го независимо от весовых категорий по версии Международной ассоциации любительского бокса. Также он стал лучшим спортсменом Украины 2009 года.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
12
сентября

Ломаченко впервые стал чемпионом мира

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