Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

1 марта 2014 года в Сан-Антонио, США, двукратный олимпийский чемпион 26-летний Василий Ломаченко во 2-м поединке среди профессионалов вышел на бой за чемпионский титул. Украинец встретился с 33-летним мексиканцем Орландо Салидо - трехкратным чемпионом мира в полулегком весе.

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Соперники оспаривали вакантный титул WBO в полулегком весе. За сутки до поединка, во время взвешивания, Салидо более чем на килограмм не уложился в лимит полулегкой весовой категории - 57,15 кг. Он весил 58,2 кг и потерял чемпионский пояс. Тот остался вакантным. В самом бою мексиканец весил 66,7 кг, тогда как Василий на 5 кг меньше.

В течение боя Ломаченко действовал не только против опытнейшего и значительно более тяжелого соперника. Но и против судьи, американца Лоуренса Коула, который упорно не замечал грязных действий Салидо, ударов локтями и по затылку. Только ударов ниже пояса мексиканец нанес 41 за бой.

И даже несмотря на это Ломаченко выглядел не хуже своего соперника. В частности, во 2-й половине боя имел заметное преимущество. В финальном, 12-м, раунде едва не добил уже уставшего соперника. Но судьи отдали победу разделенным решением мексиканцу - 115:113, 116:112, 113:115.

Ломаченко не хватило опыта 12-раундовых боев. В 1-й половине поединка он действовал слишком экономно, чтобы сил хватило на весь бой. Это было на руку сопернику, который "забирал" себе раунды за счет большей активности.

В случае победы над Салидо Ломаченко мог войти в историю как боксер, который в кратчайшие сроки выиграл чемпионский титул. Уроженец Белгород-Днестровского в своем следующем бою снова боролся за вакантный титул WBO в полулегком весе - завоевал его, победив американца Гарри Рассела-младшего. Ломаченко повторил рекорд тайца Саенсака Муангсурина. Он в 1975 году стал чемпионом мира в 3-м поединке.