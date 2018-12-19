Ломаченко рассказал, верит ли в Бога

Ломаченко рассказал о религии. Фото: Униан

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко рассказал о религии в своей жизни.

"Это интимно. Это мое личное, моя вера в Бога. То, как я к этому отношусь, это лично мое мнение.

Говорить об этом на публику не хотел бы", – передает слова Ломаченко Трибуна.

Боксер также прокомментировал последний бой с Педрасой:

"У Педрасы была отличная стратегия. Он очень хороший и умный боец. Конечно, мне не хотелось ждать решения судей, а закончить поединок досрочно нокаутом. Я думал, что после второго нокдауна бой будет завершено, но через несколько секунд он восстановился. Я очень уважаю Педрасу и его команду. Он выполнил прекрасную работу.

Нет, сейчас я не чувствую себя лучшим боксером в мире. Кто лучший? Я думаю, нам стоит спросить болельщиков. Да, действительно, Боб Арум оказывает на меня немалое давление, когда сравнивает меня с Мохаммедом Али или просто говорит, что я лучший в мире. Мне постоянно приходится подтверждать его слова в поединках.

Что бы я делал, если бы не бокс? Думаю, занимался борьбой. Я пробовал себя в дзюдо, в греко-римской борьбе. Мой крестный является тренером по греко-римской борьбе. Я тренировался, наверное, 1,5 года.

Что такого еще не знают фанаты обо мне? Очень интересный вопрос, никогда об этом не думал. Наверное, то, что я не люблю правила. На ринге, в жизни", - рассказал украинец в интервью DAZN.

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Ломаченко победил Педрасу по решению судей.