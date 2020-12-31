Ломаченко рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником

Василий Ломаченко потери 3 чемпионские пояса. Фото: REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко хотел бы в следующем бою встретиться с американцем Джервонтой Дэвисом

"Мне сложно судить, я же не боксировал ни с Девина Хейни, ни с Джервонтой Дэвисом. Мне больше нравится Дэвис, потому что он агрессивно. И он левша, мне нравится с ними боксировать.

Это если мы говорим, кого бы я выбрал на следующий бой. Если бы у меня была такая возможность. Мол, давайте с ним - давай. И организовали бы поединок. Я бы выбрал его.

Но я сомневаюсь, что промоутеры смогут это сделать. Сейчас, прямо сразу взять и организовать следующий бой - не знаю", - сказал Ломаченко в комментарии SNOWQUEENLA.

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В нем с 17 на 18 октября Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесу.