Ломаченко рассказал, когда завершит карьеру боксера

Василий Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом в легком весе, после чего уделить время себе

Известный украинский боксер Василий Ломаченко признался в размышления о завершении карьеры. Об этом сообщает BBC.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился своими целями в боксерской карьере.

"Не хочу выходить в ринг в возрасте Пакьяо (филиппинский боксер, боксирует в 40 лет), это слишком. Я тренируюсь с четырех лет, я родился боксером. Однако, всегда что-то должно заканчиваться. Я хочу охотиться, хочу рыбачить каждый день. теперь я не могу делать это, поскольку я тренируюсь каждый день. моя мотивация, моя цель - абсолютное чемпионство в легком весе. Не знаю, что произойдет после этого ", - сказал Ломаченко.

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31 августа Василий Ломаченко в Лондоне проведет поединок против британца Люка Кемпбелла.На кону поединка - сразу 3 чемпионских титула в легком весе (до 61,2 кг) - по версиям WBC, WBA и WBO.