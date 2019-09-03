Ломаченко признался, что имеет друзей в России

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 144
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1458
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5850
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4689
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1719
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 765
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1584
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5310
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28215
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Фонсека не победил в римском дерби
Фонсека не победил в римском дерби
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28215
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6579
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2556
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2736
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 549
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 12:33

Ломаченко признался, что имеет друзей в России

3 Комментировать
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Василий Ломаченко в последнем бою победил британца Люка Кэмпбелла

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко признался, что дружит с российскими боксерами.

"Вы знаете, у меня много друзей из России, я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах.

Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной, я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там наверху идет какая-то дележка, какая-то политика. Но, честно говоря, это не мое дело. Я не хочу туда лезть и что-то комментировать.

Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и чтобы спорт и бокс нас всех объединяли", – сказал Ломаченко в интервью BBC News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

Ломаченко Василий - украинский профессиональный боксер. Чемпион мира в полулегком (версия WBO (2014-2016)), втором полулегком весе (версия WBO (2016-2018) и легкой (версии WBA (Super) (2018 - сейчас), WBO (2018 - сейчас), WBC (2019 - сейчас). С сентября 2018-го возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring. Двукратный чемпион Олимпийских игр (2008-го и 2012 годах). Самый титулованный украинский боксер.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ломаченко признался, что имеет друзей в России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

"Европейский скандал": россияне разграбили Львов

Воины обратились к украинцам за рубежом

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 161742
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 51429
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 35174
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 26118
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 15310
Спорт
"Динамо" заявило на сезон финалиста Копа Америка 2019
"Динамо" заявило на сезон финалиста Копа Америка 2019 Просмотров: 234
Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в "Шахтере"
Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в "Шахтере" Просмотров: 234
"Шахтер" отпустил игрока в португальский гранд
"Шахтер" отпустил игрока в португальский гранд Просмотров: 225
Почему Коноплянка перешел в "Шахтер"
Почему Коноплянка перешел в "Шахтер"
 Просмотров: 540
ПСЖ подписал звездного форварда
ПСЖ подписал звездного форварда Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
3
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 2562
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua