Ломаченко признался, что имеет друзей в России

Василий Ломаченко в последнем бою победил британца Люка Кэмпбелла

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко признался, что дружит с российскими боксерами.

"Вы знаете, у меня много друзей из России, я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах.

Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной, я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там наверху идет какая-то дележка, какая-то политика. Но, честно говоря, это не мое дело. Я не хочу туда лезть и что-то комментировать.

Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и чтобы спорт и бокс нас всех объединяли", – сказал Ломаченко в интервью BBC News.

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Ломаченко Василий - украинский профессиональный боксер. Чемпион мира в полулегком (версия WBO (2014-2016)), втором полулегком весе (версия WBO (2016-2018) и легкой (версии WBA (Super) (2018 - сейчас), WBO (2018 - сейчас), WBC (2019 - сейчас). С сентября 2018-го возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала The Ring. Двукратный чемпион Олимпийских игр (2008-го и 2012 годах). Самый титулованный украинский боксер.