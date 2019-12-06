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пятница, 06 декабря 2019 11:40

Ломаченко признали лучшим боксером года

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Ломаченко признали лучшим боксером года
Ломаченко является самым титулованным украинским боксером. Фото: Top Rank

Украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко назвали лучшим боксером 2019 года по версии WBO от Всемирного боксерского совета.

Новостью о победе боксера поделились на его официальной странице в Facebook.

Накануне спортсмен занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

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Ломаченко является самым титулованным украинским боксером. С сентября 2018 возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии журнала "The Ring".

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни рассказал о слабых сторонах Василия Ломаченко. По словам американца, джеб у него лучше, нежели у украинца.

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