Стали известны детали следующего боя Ломаченко

Василий Ломаченко проведет следующий бой в апреле следующего года. Фото: рейтер

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал детали о следующем бое Василия Ломаченко. По словам промоутера украинском, Ломаченко вернется в ринг в апреле 2020 года.

В интервью Арум заявил, что следующий бой Ломаченко будет за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, сообщает "24 канал"

По словам промоутера, бой Ломаченко произойдет не в США. Украинец встретится с победителем поединка между чемпионом IBF Ричардом Комм и Теофимо Лопесом. Их бой состоится 14 декабря.

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Василий Ломаченко владеющий титулами WBA, WBO и является франчайзинговым чемпионом WBC. В предыдущем своем поединке украинский боксер победил британца Люка Кэмпбелла.