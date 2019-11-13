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среда, 13 ноября 2019 16:55

Появился еще один желающий побить Ломаченко

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Появился еще один желающий побить Ломаченко
Американец хвастается, что ломает соперникам кости

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни рассказал о слабых сторонах Василия Ломаченко. По словам американца, джеб у него лучше, нежели у украинца.

"Я вижу много недостатков в Ломаченко, из которых я могу извлечь выгоду. Решающий фактор — мой джеб. Мне кажется, что у меня сильнейший удар во всем легком весе", — приводит слова Хэйни comments.ua.

Хэйни уверяет, что его сильные стороны помогут ему победить Василия Ломаченко.

"Я думаю, что мои сильные стороны помогут мне победить Ломаченко. Чувствую, что я быстрее него, сильнее и больше. Я сломал орбитальную кость своего предыдущего соперника [Альфредо Сантьяго] всего лишь в 20 лет". Победа Ломаченко над Кэмпбеллом? Это был хороший бой, но в нем проявились и недостатки украинца. Кэмпбелл не сделал того, что позволило бы ему победить, но в целом британец показал себя хорошо", — говорит боксер.

Несколько дней назад Девин Хэйни успешно провел свою дебютную защиту титула WBC, победив доминиканца Альфредо Сантьяго единогласным решением судей.

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Ранее промоутер Девина Эдди Хирн заявил, что Ломаченко не сможет стать абсолютным чемпионом мира, если не встретится в ринге с американцем. После боя с Сантьяго Хэйни также заявил, что готов драться с украинцем.

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