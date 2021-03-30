Ломаченко победил своего главного соперника

30 марта 2013 года в Баку, Азербайджан, состоялся ответный матч четвертьфинала 3-го сезона Всемирной серии бокса (WSB). В нем команда "Украинские атаманы" со счетом 1:4 уступила местным "Бакинским огням", но пробилась в полуфинал благодаря домашней победе со счетом 5:0.

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Единственную победу в Баку завоевал лидер нашей команды, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко. Он нанес поражение своему давнему сопернику Альберту Селимову из России и обеспечил выход "атаманов" в полуфинал WSB. С Селимовым Ломаченко встречался в третий раз - их противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу украинца.

Третий бой между боксерами вышел очень конкурентным

Третий бой между боксерами вышел очень конкурентным. Большую часть 5-раундового противостояния российский легионер хозяев действовал первым номером, выступал агрессором на ринге. Ломаченко много двигался, работал в контратакующей манере. Такая тактика принесла ему успех разделенным судейским решением - 48:47 дважды и 47:48.

- Кто был достоин победы больше? - прокомментировал Селимов. - А чью руку поднял судья? Тот и достойный. Я должен был победить, но уже в первом раунде пропустил много ударов. Ближе к середине поединка пришел в себя, но было уже поздно. После боя ко мне подошел Ломаченко. Сказал, что видел среди своих соперников в этой весовой категории только меня и после его ухода в профи лучшим в этом весе буду я.

Впервые Ломаченко и Селимов встретились в финальном поединке чемпионата мира 2007 года в Чикаго. Тогда судьи отдали спорную победу россиянину - 16:11. Для Ломаченко это было первое и единственное поражение за всю его любительскую карьеру. А в июле 2008 года Ломаченко взял убедительный реванш в первом своем бою на Олимпийских играх в Пекине. Бой завершился со счетом 14:7. В итоге уроженец Белгород-Днестровского выиграл первую золотую олимпийскую медаль.