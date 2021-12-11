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воскресенье, 12 декабря 2021 04:00

Ломаченко победил Комми

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Ломаченко победил Комми
Ломаченко хоче вернуть пояса. Фото: twitter.com/trboxing

Сегодня, около шести утра по киевскому времени, украинский боксер Василий Ломаченко встретится с представителем Ганы Ричардом Комми, чтобы побороться за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе. Бой станет центральным событием боксерского шоу на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Gazeta.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, победитель которого, по всей вероятности, получит статус обязательного претендента на бой с абсолютным чемпионом мира, австралийцем Джорджем Камбососом-младшим.

Фаворитом боя является Василий Ломаченко – бывший чемпион мира в трех весовых категориях и бывший объединенный чемпион мира в легком весе. Для него это будет 18-й бой на профи-ринге: у него 15 побед, 11 нокаутов, и два поражения. Ричард Комми выиграл 30 поединков, 27 нокаутов, при трех поражениях. Ярко выраженный нокаутер из Ганы в позапрошлом году владел титулом IBF в 2019 году. Потерял его в бою с американцем Теофимо Лопесом – проиграл техническим нокаутом во втором раунде. После завоевания пояса IBF, Лопес вышел на объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира с Василием Ломаченко и нанес ему сенсационное поражение. А две недели назад Лопес потерял все титулы, проиграв Камбососу-младшему.

Уже в ближайшее время в ринге сойдутся непревзойденный техник Василий Ломаченко и разрушительный панчер Ричард Комми. А это значит, что нас ждет невероятное боксерское зрелище.

До главного события боксерского вечера в Нью-Йорке остались считанные минуты. Вскоре в ринг будут выходить Ричард Комми и Василий Ломаченко.

Выход Ричарда Комми. Ганиец улыбающийся, как и на предыдущих официальных перед боем мероприятиях.

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Выходит Василий Ломаченко. Очень сосредоточен.

Представление боксеров. Оба – экс-чемпионы мира.

Бой начинается!

1 раунд. После разведки в первой половине раунда определенное обострение во второй половине. Лома несколько раз попал левой. Комми огрызается.

2 раунд. Раунд за Василием. Ломаченко начинает пристреливаться. На последних секундах раунда акцентированное попадание отбрасывает Комми в канаты. Лома не добивает.

3 раунд. Преимущество Ломаченко. Он доминирирует над соперником в скорости и в работе на ногах. Отлично создает углы для атаки, проваливает соперника и производит свои комбинации. У Комми определенные успехи в клинче.

4 раунд. Очередной раунд за украинцем. "Матрица" Ломаченко во всей красе. Он проводит свои мгновенные атаки и уходит.

5 раунд. Лома взял паузу и дал себя проявить боксеру из Ганы. Без особых попаданий.

6 раунд. Полное преимущество Ломаченко. В нескольких эпизодах он просто расстреливает соперника.

7 раунд. Полный декласс от Ломаченко. В середине раунда Ломаченко отправляет соперника в тяжелый нокдаун на выходе коротким левым в челюсть. Мог добить, но Комми выжил.

8 раунд. Лома взял паузу и дает восстановиться Комми.

9 раунд. Ломаченко выцеливает. Пока без большой опасности для Комми.

10 раунд. Бой на встречных курсах с преимуществом Ломаченко. Зашло несколько серий в Комми.

11 раунд. Ломаченко лучше, но Комми огрызается на последних секундах многоударной комбинацией.

12 раунд. Без нокаута. Полное преимущество Ломаченко, но добить не удалось.

Сомнений нет, что Ломаченко побеждает по очкам. Но дождемся решения судей.

Единодушное решение в пользу Ломаченко. Заслуженная и красивая победа украинца!

Василий Ломаченко выиграл 16 поединков среди профи, 11 нокаутов, имеет два поражения. Ричард Комми победил в 30 боях, 27 нокаутов, четыре поединка проиграл.

Автор: Василий Танкевич
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