Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера

Сегодня, 17 февраля, исполняется 34 года украинскому боксеру из Белгород-Днестровского Василию Ломаченко.

За свою профессиональную карьеру экс-чемпион в трех весовых категориях провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед, 11 нокаутом. Потерпел два поражения.

На любительском уровне Ломаченко был чемпионом мира среди юниоров, чемпионом Европы и дважды чемпионом мира среди взрослых. В коллекции Василия две золотые награды Олимпийских игр.

Участвовал во Всемирной серии бокса (WSB) в составе "Украинских атаманов", где выиграл все свои бои.

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Профессиональную карьеру начал в конце 2013 года, одолев Хосе Рамиреса и завоевав титул WBO International в полулегком весе. Однако уже во втором противостоянии Василий проиграл Орландо Салидо разделенным решениям судей. Это поражение многие до сих пор считают несправедливым.

Следующие 13 боев Ломаченко выиграл. Боксер завоевывал и отстаивал титулы чемпиона мира по версии WBO в полулегком и втором полулегком весе, а также титулы по версии WBA Super, WBO, WBC и The Ring в легком весе.

Стать абсолютным чемпионом мира в легком весе Василию помешал американец Теофимо Лопес, выигравший сражение единогласным решением судей в 2020 году.

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Видео с победами Ломаченко:

Поражение от Лопеса:

Следующим соперником Ломаченко может стать австралиец Джордж Камбосос. Василий уже согласился на условия соперника ради завоевания всех титулов в легком весе. В декабре 2021 года украинец победил Ричарда Комми. Отметим, что Василий интересуется хоккеем, а также увлекается рыбалкой.