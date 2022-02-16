Ломаченко согласился на все условия Камбососа. Бой запланирован на 5 июня

Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Джордж Камбосос-младший первую защиту своих титулов в легком весе проведет на родине.

Следующий бой австралийца назначен на 5 июня на арене Marvel Stadium в Мельбурне, сообщает ESPN.

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Фаворитом в борьбе за бой с Камбососом является Василий Ломаченко. Украинец уже согласился на контракт, включающий пункт о реванше, если Камбосос проиграет. Бой-реванш также состоится в Австралии.

Камбосос еще не согласился на поединок.

На бой также претендует американец Девин Хейни.

Если Камбосос и Ломаченко придут к согласию, то этот бой будет транслировать ESPN.

Промоутер Камбососа Лу ДиБелла пока не прокомментировал эту информацию.

В ноябре 2021 года Джордж сенсационно победил Теофимо Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. В декабре того же года Ломаченко победил Ричарда Комми. Украинец потерял свои пояса в 2020-м после поражения от Лопеса.