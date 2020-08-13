Ломаченко и Лопес дождались официальной даты боя

Ломаченко и Лопес ненавидят друг друга. Фото: GEICO

Чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) дал согласие на бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) после непродолжительных торгов.

Об этом сообщает ESPN. По данным портала, бой состоится 17 октября. Ранее планировалось проведение поединка 3 октября.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что команды уже согласовали все детали, однако контракт будет подписан завтра.

"Сделка не завершена, пока не подписаны контракты. Я не паникер, но я достиг соглашения с менеджером Лопеса Дэвидом Макуотером.

Нам нужно оформить сделку на бумаге, и мы сделаем это завтра", – сказал Арум.

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Бой Ломаченко и Лопеса должен был состояться 30 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.