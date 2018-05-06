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воскресенье, 06 мая 2018 11:09

Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира

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Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира
У 1986 году Лобановский возглавлял киевское "Динамо", а Малофеев – московское

6 мая 1986 года главного тренера сборной СССР по футболу Эдуарда Малофеева вызвали в Госкомспорт. Предложили согласиться на назначение вторым тренером сборной Валерия Лобановского. Малофеев отказался.


"Я вспомнил, как в 1982 году решением начальства главному тренеру сборной СССР Константин Бесков силой назначили помощников - Валерия Лобановского и Нодара Ахалкаци. Игра сборной разладилась", - говорил Эдуард Васильевич.


На следующий день сборная СССР сыграла вничью 0:0 дома товарищескую игру со сборной Финляндии. Малофеева вызвали в Госкомспорт. Объявили о его отставке по состоянию здоровья и назначения главным тренером Валерия Лобановского.

Игроки скатали в Лужниках 0:0 с Финляндией, и меня быстренько сделали "больным"


"Все было проще пареной репы: в сборной было много киевлян, и мне предложили взять вторым тренером Лобановского, - вспоминал Малофеев. - Я отказался. После чего игроки скатали в Лужниках 0:0 с Финляндией, и меня быстренько сделали "больным". Отстранили от сборной формулировкой "по состоянию здоровья". Решение принималось на самом высоком уровне".


"На команду было страшно смотреть, - вспоминал президент федерации футбола СССР Вячеслав Колосков. - Да она и не была никакой командой - люди играли компаниями. Надо было что-то делать. И ко мне пришла группа киевских динамовцев во главе с Олегом Блохиным. У нас состоялся разговор, из которого я понял: тогдашнему руководству сборной объединить группировки не удастся. Я доложил о том, что происходит председателю Госкомспорта СССР Марату Грамову. На следующей коллегии было принято известное всем решение".


Лобановский и Малофеев давно не любили друг друга. Началось все в 1982 году, когда минское "Динамо" неожиданно стало чемпионом СССР. Белорусский клуб на одно очко опередил киевское "Динамо". Подопечные Малофеева даже выиграли в Киеве 3:2. Но они никогда бы ни опередили киевлян, если бы не помощь российских клубов. В предпоследнем туре минчане выиграли на выезде у московского "Динамо" 7:0, а в последнем победили "Спартак" в Москве 4:3. Обе игры были договорными, потому что в Москве не хотели, чтобы киевляне в третий раз подряд стали чемпионами.


Впоследствии Малофеев заявил, что хочет, чтобы его команды играли в "искренний" футбол. Практический Лобановский начал высмеивать этот термин в прессе.
Весной 1986 года у Малофеева мало что получалось со сборной. Она проиграла товарищеские матчи Испании - 0:2, Англии - 0:1, Румынии - 1:2. И, наконец, нулевая ничья с Финляндией. В то время соперник по группе на Кубке мира сборная Венгрии разбила в Будапеште Бразилию - 3:0.


После отставки сборная СССР под управлением Лобановского поехала на Кубок мира в Мексику и легко выиграла группу, преодолев Венгрию - 6:0, Канаду - 2:0 и сыграв вничью с чемпионом Европы Францией 1:1. В 1/8 финала сборная СССР неожиданно уступила сборной Бельгии - 3:4.

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На этом противостояние тренеров не завершилось. Пока 13 киевлян были задействованы в сборной на Кубке мира, чемпионат СССР продолжался. Лидерство неожиданно захватило московское "Динамо" во главе с Малофеева. Киевляне взялись наверстывать упущенное. Им это удалось в последнем туре чемпионата. 7 декабря подопечные Лобановского победили москвичей в Киеве - 2:1 и стали чемпионами СССР. Малофеев со своей командой остался с серебряными медалями.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
06
мая

Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира

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