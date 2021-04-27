Лобановский уничтожил Португалию

Олег Блохин прорывается к воротам сборной Португалии. Фото: Федор Алексеев, "Спорт-Экспресс"

27 апреля 1983 года в Москве сборная СССР встречалась со своими главными конкурентами в отборочном турнире чемпионата Европы -1984 – португальцами. Главный тренер сборной Валерий Лобановский накануне в телеинтервью обратился к болельщикам с призывом помочь сборной в трудный час и, позабыв старые обиды, оказать ей поддержку. Столь необычное обращение нашло понимание у любителей футбола, и трибуны главного стадиона страны не пустовали. Такого количества зрителей "Лужники" не видели со времён московской Олимпиады!

Матч начался с разведки. Постепенно, однако, всё явственнее и явственнее стало сказываться превосходство подопечных Лобановского в скорости. Быстрые атаки сборной СССР проводились широким фронтом, и португальцы довольно часто не поспевали за их развитием. Явно нервничал вратарь гостей Бенту. В один из моментов он совершает рискованный спринтерский рывок к боковой линии и в последний момент успевает выбить мяч в аут из-под ног Блохина. Следующий его выход из ворот заканчивается для гостей печально. Это случилось после того, как Блохин с левого фланга отлично перевёл мяч по воздуху на противоположный край. Бенту выбежал, но мяч не достал, и Черенков чётко забил гол. Вскоре Черенков был просто обязан забить ещё один мяч. На 24-й минуте после быстротечной комбинации он оказался один на один с Бенту, никто ему не мешал, но пробил он бесхитростно со всей силы, и мяч попал в перекладину.

Преимущество советской сборной от минуты к минуте становится всё очевиднее. Блохин, который вообще в том матче показал высокий класс, – сделал неожиданную и великолепную передачу оказавшемуся в передней линии атаки Балтаче. Тот моментально направил мяч вдоль ворот, Бенту в очередной раз оказался не у дел, и Родионов спокойно забил гол.

После перерыва избиение продолжалось. Очередная красивая атакующая комбинация сборной СССР. Демьяненко рвётся вперёд, получает своевременный пас и слева под острым углом наносит удар. Бенту, думая, что будет передача партнёрам, выскакивает из ворот, а мяч опускается в сетку.

Португальцы явно деморализованы. Блохин вновь демонстрирует высокое искусство паса и делает отличную передачу на выход Черенкову. Гости пытались сделать в очередной раз искусственное положение вне игры, но неудачно. В результате Черенков оказывается один на один с вратарем, обводит его и спокойно посылает мяч в ворота. Это был второй мяч Черенкова в этом матче и 11-й в 14 играх за сборную.

А под занавес матча отличный проход по правому флангу точным ударом по воротам совершил Ларионов, который дебютировал в сборной СССР.

Португальцы в конце игры несколько активизировались, провели ряд острых атак, но их удары удачно отразил Дасаев.

5:0 – убедительная и красивая победа сборной СССР во втором отборочном матче чемпионата Европы.

На послематчевой пресс-конференции Валерий Лобановский отметил, что сборная Португалии боролась упорно, но советская команда имела преимущество в коллективной скорости, к чему наш соперник оказался не готовым.

В тот момент никто не мог подумать, что сборная СССР упустит путевку на чемпионат Европы. Однак это случилось. Роковой стала ничья в выездном матче с Польшей – 1:1. Бронзовые призеры Кубка мира вообще пошли дальше. Когда исчезли все шансы на продолжение борьбы Польша сдала домашнюю игру Португалии – 0:1. Решающим стал матч в Португалии. Тут ошибся французский судья Жорж Конрат. Он назначил пенальти в ворота СССР, хотя Боровский сфолил на Жордао в метре отлиний штрафной площади. Пенальти Дасаев не смог отбить – 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

На чемпионат Европы поехала сборная Португалии и лишь в дополнительное время уступила в полуфинале фаворитам – сборной Франции – 2:3. Вячеслав Колосков со скандалом уволил тренера СССР Валерия Лобановского из формулировкой больше никогда не привлекать к матчам сборной. Запрет продержался два с половиной года.