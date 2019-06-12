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среда, 12 июня 2019 20:11

Лобановский не понял причину поражения от "Баварии"

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Лобановский не понял причину поражения от &quot;Баварии&quot;
Капитан "Шахтёра" Дарио Срна с Кубком УЕФА, 20 мая 2009 года

Молодежная сборная Украины пробилась в финал Кубка мира для игроков до 20 лет. Это одно из крупнейших достижений украинского футбола. Вспоминаем все предыдущие.

В августе 2009 юношеская сборная Украины выиграла домашний чемпионат Европы. В финале, который проходил в Донецке, подопечные тренера Калитвинцева одолели Англию с Трипье, Уэлбеком, Уокером и Дринквотером - 2:0. Отличились Гармаш и Коркишко.

Из того состава в национальной сборной дорос только Денис Гармаш. Время от времени в состав привлекались Евгений Шахов и Сергей Рыбалка. Защитник Дмитрий Кушниров вообще завязал с футболом и стал патрульным полицейским в Херсоне.

В мае того же года донецкий "Шахтер" выиграл Лигу Европы, победив в финале немецкий "Вердер". Тот успех до сих пор остается единственным евротрофея украинских клубов.

30 июня 2006 сборная Украины играла в четвертьфинале Кубка мира-2006, который проходил в Германии. Соперником украинский была сборная Италии. Наши уступили будущим чемпионам - 0:3, но на первом для себя Кубке мира сразу дошли до четвертьфинала. Тогда Украина вышла из группы, опередив Саудовскую Аравию и Тунис. В 1/8 финала украинцы победили Швейцарию в серии пенальти. Этот успех еще является крупнейшим для сборной. На чемпионатах Европы 2012 и 2016 сборная Украины не смогла выйти из группы.


В апреле 1999 киевское "Динамо" пробилось в полуфинал Лиги чемпионов. Киевляне вышли из группы с "Панатинаикосом", "Лансом" и "Арсеналом". В четвертьфинале одолели действующего обладателя трофея мадридский "Реал" - 1:1 и 2:0.

В полуфинале динамовцы могли все решать в первой игре против "Баварии". В начале второго тайма они вели - 3:1 и имели несколько возможностей довести счет до разгромного. Однако в конце матчцу пропустили два мяча и позволили сопернику сравнять счет - 3:3.

"За всю мою карьеру было две неудачи, которые неизвестно почему произошли, два совершенно невероятных матче - 3:4 в Мексике и 3:3 с "Баварией", - вспоминал впоследствии Валерий Лобановский.

В ответном матче "Динамо" много атаковало, но гол забили хозяева. Чудо-удар удался Баслеру - 0:1.

В мае 2015 года "Днепр" играл в финале Лиги Европы и уступил испанской "Севильи" - 2:3. Украинский клуб первым открыл счет. Отличился Калинич. Впоследствии Крыховяк и Бакка вывели "Севилью" вперед. Перед самым свистком на перерыв Руслан Ротань сравнял счет - 2:2.

Но во второй половине игры "Севилья" же вырвала победу. Опять отличился Бакка - 2:3.

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Через год после финала Лиги Европы "Днепр" вылетел в первую лигу, а сейчас выступает в любительской лиге. Команда не смогла рассчитаться за долги перед тренером Хуанде Рамосом.

Автор: Юрий СТРИГУН
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