"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии

Дубль Садио Мане позволил "Ливерпулю" победить. Фото: Reuters

"Ливерпуль" смог занятий третье место по итогам чемпионата Англии.

В последнем матче чемпионата команда Юргена Клоппа победа "Кристалл Пэлас" -2:0.

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Дубль на свой счет записал Садио Мане. Нападающий отличился в каждом из таймов.

Поражение "Челси" от "Астон Виллы" позволило "мерсисайдцам" выиграть "бронзу" текущего сезона. "Ливерпуль" опередил подопечных Томаса Тухеля на два очка.

Чемпионом АПЛ стал "Манчестер Сити". "Горожане", "МЮ", "Ливерпуль" и "Челси" сыграют в Лиге чемпионов. "Лестер" и "Вест Хэм" будут выступать в Лиге Европы. "Тоттенхэм" сыграет в Лиге конференции. "Фулхэм", "Вест Бром" и "Шеффилд Юнайтед" вылетели в Чемпионатшип.