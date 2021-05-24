ПСЖ не смог стать чемпионом Франции

Чемпионом Франции сезона-2020/21 стал "Лилль".

В последнем туре чемпионата подопечные Кристофа Гальтье в гостях победили "Анже" - 2: 1. Победа гарантировала команде чемпионский титул.

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ПСЖ отстал на одно очко. Команда Маурисио Почеттино победила "Брест", но этого оказалось мало. Парижане теряют чемпионский титул впервые за три сезона.

"Лилль" выиграл чемпионство четвертый раз в своей истории. Последний раз команда получала титул в сезоне-2010/11.

Кроме "Лилля" и ПСЖ в Лиге чемпионов сыграет "Монако". "Марсель" и "Лион" будут играть в Лиге Европы.

"Дижон" и Ним "вылетели из Лиги 1, а" Нант "будет играть в переходных матчах.