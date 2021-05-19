Команда Зинченко проиграла "Брайтону"

Фил Фоден забил после индивидуального прохода. Фото: Reuters

В Брайтоне на стадионе "Зе Амекс" прошёл матч 37-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион" — "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт уже на второй минуте открыл полузащитник "Ман Сити" Илкай Гюндоган, опередивший защитника и головой пославший мяч в противоход голкиперу.

На 10-й мин. защитник "горожан" 26-летний Жоау Канселу сорвал выход один на один, прихватив нападающего хозяев Дэнни Уэлбека за футболку. Судья посчитал, что это был фол последней надежды, и удалил португальца.

На 48-й минуте полузащитник "горожан" Филип Фоден совершил перехват в центре поля, убежал по флангу от защитника, ворвался в штрафную и с носка неотразимо пробил в дальний угол.

Однако уже через 2 мин. вингер хозяев Леандро Троссард с мячом влетел в штрафную, на замахах раскидал трёх защитников и неотразимо пробил под стойку.

На 72-й мин. полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс вырезал подачу в центр штрафной, а защитник Адам Уэбстер высоко выпрыгнул и кивком головы послал мяч в угол ворот.

Победу хозяева добыли на 76-й мин. Адам Лаллана сделал передачу в штрафную, где защитник 29-летний Дэниел Бёрн выскочил один на один и пробил. Эдерсон потащил, но со второй попытки англичанин добил мяч в сетку.

Украинец Александр Зинченко отыграл 90 мин. в матче, но результативными действиями не отметился.

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"Брайтон" в 37 матчах набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 83 очка — они досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. 29 мая "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Челси". Матч состоится в Порту.