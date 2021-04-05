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понедельник, 05 апреля 2021 09:39

"Ливерпуль" в гостях уничтожил "Арсенал"

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&quot;Ливерпуль&quot; в гостях уничтожил &quot;Арсенал&quot;
Диего Жота стал героем матча. Фото: REUTERS / Peter Powell

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил в гостях "Арсенал" - 3:0.

Гости удачно использовали высокий прессинг. Благодаря потере мяча у своих ворот хозяева поля "Ливерпуль" создавали острые моменты у ворот соперника.

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Героем матча стал португальский легионер Диегу Жота, записавший на свой счет дубль. Еще один гол забил Мохаммед Саллах.

"Арсенал" так и не смог ответить хоть одним забитым мячом. Команда Микеля Артеты имела мало острых моментов.

После победы команда Юргена Клоппа поднялась на 6-е место. Расстояние до зоны Лиги чемпионов только 2 очка.

Лидирует в таблице "Манчестер Сити", который на 14 очков опережает земляков из "МЮ".

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет против "Астон Виллы". 6 апреля "мерсесайдцы" будут играть в 1/4 Лиги чемпионов против "Реала".

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Дата
05
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