Тренер "Вест Хэма" рассказал о травме Ярмоленко

Андрей Ярмоленко 3-й сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Игрок английского "Вест Хэма" и сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко пока не готов играть.

Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес рассказал, что украинец собирается обратиться к специалисту в области травм колена.

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"Ярмоленко еще не готов. У него была травма связки колена, что, по нашему мнению, не так уж плохо, но он обратился к специалисту по этому поводу", - сказал Мойес в комментарии официальному сайту команды.

Андрей Ярмоленко травмировался в начале февраля в матче Кубка Англии против "МЮ". Футболист был вызван в сборную Украины, но покинул расположение национальной команды перед матчем против Франции.В Украине Ярмоленко играл только за "Динамо". В 2017 году перешел в "Боруссию" Дортмунд, где задержался только на сезон. С лета 2018 играет за "Вест Хэм".