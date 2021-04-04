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воскресенье, 04 апреля 2021 09:52

"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Лестер"

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&quot;Манчестер Сити&quot; без Зинченко обыграл &quot;Лестер&quot;
Рахим Стерлинг празднует победу над "Лестером". Фото Reuters

В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги "Лестер Сити" принимал "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Украинец Александр Зинченко в заявку на игру не попал.

Нули на табло продержались до 59-й минуты, пока "горожане" не открыли счёт. Защитники хозяев прервали перевод с правого фланга под удар Габриэлю Жезусу, но мяч был выбит прямо на одинокого защитника "горожан" и прямого конкурента Зинченко Бенжамена Менди, который обработал его и обводящим ударом направил в дальний угол ворот.

Окончательный счёт был установлен на 74-й минуте — Кевин Де Брёйне великолепным пасом в разрез бросил в атаку Габриэля Жезуса, который отпасовал на Рахима Стерлинга, тот на ложном замахе убрал сразу двух соперников и отдал обратный пас на Жезуса — бразилец, подставив ногу, переправил мяч уже в пустые ворота.

27 сентября 2020 года, в матче первого круга, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромно уступили "Лестеру" со счётом 2:5.

В другом матче "Ливерпуль" разгромил "Арсенал"в Лондоне на "Эмирейтс" – 3:0.

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"Манчестер Сити" в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Лисы" (56) — на третьем месте. Для того, чтобы стать чемпионом "Манчестер Сити" необходимо набрать 11 очков в семи матчах.

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