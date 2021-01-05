"Ливерпуль" сенсационно проиграл в чемпионате Англии

Юрген Клопп привел к чемпионству в Англии "Ливерпуль" впервые за 30 лет. Фото: Reuters

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях сенсационно уступил "Саутгемптону" - 0:1.

Уже на 2-й мин. матча "Сотон" вышел вперед после точного удара Дэнни Ингза.

"Ливерпуль" владел полным игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего матча, но так и не смог реализовать моменты.

"Саутгемптон" прервал серию из 4 подряд матчей без побед в чемпионате. "Ливерпуль" сохранил лидерство в АПЛ за счет лучших индивидуальных показателей над "МЮ".

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17 января "Ливерпуль" приедет в гости к "Манчестер Юнайтед".