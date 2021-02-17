"Ливерпуль" прервал серию поражений

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

В 1-м матче 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Лейпциг" - 2:0.

Игра проходила в Будапеште через карантин в Германии.

Судьба поединка была решена в начале 2-го тайма. Садио Мане и Мохаммед Салах обеспечили комфортный счет для "Ливерпуля" перед игрой в Англии.

Команда Юргена Клоппа прервала свою 3 матчевую серию из поражений .

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17 февраля свои матчи в Лиге чемпионов проведут: "Порту" - "Ювентус" и "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд.