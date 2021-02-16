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среда, 17 февраля 2021 00:08

Гостевые победы "Ливерпуля" и ПСЖ: результаты матчей Лиги чемпионов

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Гостевые победы &quot;Ливерпуля&quot; и ПСЖ: результаты матчей Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

В 1-м матче 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разгромил "Барселону" - 4:1. Что нужно знать об игре?

Парижане имели кадровые проблемы. Неймар и Анхель Ди Мария пропускали игру из-за травм.

ПСЖ доминировал. Гости владели территориальным и игровым преимуществом. Высоко прессингуя соперника. "Барселона" действовала через быстрый переход из обороны в атаку.

Маурисио Почеттино переиграл Рональда Кумана. ПСЖ не побоялся вести игру, нивелировав все сильные стороны соперника.

Арбитр пожалел гостей. Бьорн Куперс мог показать 2-ю желтую карточку защитнику ПСЖ Идриссу Гуйе в 1-м тайме. В начале 2 половины игры не поставил пенальти, когда мяч попал в руку защитнику гостей.

Защита "Барселоны" не выдержала. Оборона хозяев держалась до середины 1-го тайма, после чего раз за разом начала проваливаться, проигрывая в скорости и индивидуальных дуэлях. Даже возвращении после травмы Жерара Пике не помогло "Барселоне" в защите.

Месси заслужил на замену после первого тайма

Лионель Месси провел слабый матч. Капитан каталонцев был мало заметен. Реализовал пенальти. Не использовал опасный штрафной. Был очень пассивный и заслуживал замену еще после 1-го тайма.

Килиан Мбаппе стал героем матча. Лидер парижан забил 3 мяча и просто уничтожил своего визави на левом фланге Сержиньйо Деста. Оборона "Барселоны" просто не успевала за скоростью француза.

ПСЖ решил вопрос выхода в следующий раунд. Парижане полностью переиграли соперника. При желании могли довести счет до неприличного. "Барселона" за 3 недели фактически не имеет никаких шансов отыграться.

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В другом матче "Ливерпуль" победил "Лейпциг" - 2:0.

Автор: Сергей Тищенко
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