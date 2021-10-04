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понедельник, 04 октября 2021 08:20

Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не смогли выявить сильнейшего

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Ливерпуль&quot; и &quot;Манчестер Сити&quot; не смогли выявить сильнейшего
Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

В центральном матче седьмого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью - 2:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей.

После перерыва "Ливерпуль" дважды выходил вперед, но каждый раз не смог удержать свое преимущество.

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Сначала счет в матче открыл Садио Мане, после чего восстановил паритет Фил Фоден. Затем снова "красных" вперед вывел Мохамед Салах, но второй мяч "Сити" забил Кевин Де Брюйне.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку из-за травмы.

Лидером АПЛ является "Челси", который опережает "Ливерпуль" на одно очко. "Ман Сити" находится на третьей позиции отставая от лидера на два пункта.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет против "Уотфорда", а "Сити" померится силами с "Брендфордом".

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04
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