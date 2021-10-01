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пятница, 01 октября 2021 17:29

Стало известно, когда Зинченко вернется на поле

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Стало известно, когда Зинченко вернется на поле
Александр Зинченко начинал свою карьеру в "Шахтере". Фото: REUTERS

Стали известны подробности травмы игрока "Манчестер Сити" и одного из лидеров сборной Украины 24-летнего Александра Зинченко.

Возвращение футболиста ожидают 16 ноября в матче против "Бернли", сообщает Manchester Evening News.

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Украинский игрок "Манчестер Сити" пропустит матч против "Ливерпуля" в седьмом туре АПЛ. У него надрыв икроножной мышцы. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола надеется, что Зинченко успеет восстановиться во время международной паузы.

Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. В текущем сезоне он потерял место в составе "горожан". Команда украинца на втором месте, уступая одно очко "Ливерпулю".

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01
октября

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