Стало известно, когда Зинченко вернется на поле

Стали известны подробности травмы игрока "Манчестер Сити" и одного из лидеров сборной Украины 24-летнего Александра Зинченко.
Возвращение футболиста ожидают 16 ноября в матче против "Бернли", сообщает Manchester Evening News.
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Украинский игрок "Манчестер Сити" пропустит матч против "Ливерпуля" в седьмом туре АПЛ. У него надрыв икроножной мышцы. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола надеется, что Зинченко успеет восстановиться во время международной паузы.
Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016 года. В текущем сезоне он потерял место в составе "горожан". Команда украинца на втором месте, уступая одно очко "Ливерпулю".
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