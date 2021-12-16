"Ливерпуль" хочет купить юного польскоо таланта

Козловски был самым молодым игроком Евро-2020Фото: instagram.com/kozi_6

Молодой польский талант 18-летний Кацпер Козловски попал в сферу интересов "Ливерпуля" из АПЛ. "Красные" готовы отдать 10 млн фунтов за игрока "Погони".

На родине он выступает за "Погонь" из Щецина. На его счету уже две игры за национальную сборную Польши. В чемпионате страны забил три мяча.

В прошлом году Кацпер Козловски попал в автомобильную аварию и сломал три позвонка. К счастью, травма оказалась несерьезной.

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Хавбек является рекордсменом Евро-2020. Когда он вышел на поле в одном из матчей, ему было всего 17 лет и 7 месяцев.