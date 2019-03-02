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суббота, 02 марта 2019 16:00

Лионель Месси впервые за 8 месяцев получил вызов в сборную Аргентины

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Лионель Месси впервые за 8 месяцев получил вызов в сборную Аргентины
Лионель Месси вернется в сборную Аргентины. Фото: sportbox

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вскоре снова оденет футболку своей национальной команды.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Венесуэлы и Марокко.

Напомним, Месси после ЧМ-2018 решил временно приостановить выступления за национальную команду, а теперь возвращается в состав "альбиселестес". Символично, что именно в этот день в 2006-м году Лионель забил свой дебютный гол за сборную в матче против Хорватии (2: 3).

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Аргентинина 22 марта в Мадриде сыграет в спарринге с Венесуэлой, а 26 марта пожалует в гости к сборной Марокко.

https://football24.ua
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