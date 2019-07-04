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четверг, 04 июля 2019 16:01

Лидера "Реала" лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

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Лидера &quot;Реала&quot; лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии
Марсело лишился водительского удостоверения на один год

Защитник мадридского "Реала" Марсело лишен водительских прав за отказ пройти алкотест.

Как сообщает O Globo, в понедельник, 1 июня, Марсело во время езды на автомобиле остановили сотрудники полиции. Правоохранители заподозрили, что спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест.

Защитник отказался, в связи с чем был вынужден заплатить штраф в размере 675 евро. Позже местные власти лишили его водительских прав на один год.

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Марсело в завершившемся сезоне сыграл за "Реал" в 34 поединках, забив 3 гола и сделав 6 результативных передач.

https://24tv.ua
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04
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