Лидер сборной Украины по хоккею провел тренировку на гололеде

Под конец карьеры Андрей Михнов вернулся в "Сокол". Фото: ФК "Юность".

Лидер киевского "Сокола" и сборной Украины Андрей Михнов воспользовался гололедом и провел тренировку на улице.

Гололед также покрыла и тротуары, а все улицы превратились в каток. Хоккеист вышел на улицу и без проблем смог ехать на коньках используя различные финты с клюшкой. Не нужно даже ехать на каток. Провести полноценную разминку и поддержать форму можно и самому.

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Андрей Михнов выступал в Канаде за "Торонто". Защищал цвета российских и белорусских клубов. С 2020 года стал игроком "Сокола". Провел 20 матчей за сборную Украины.