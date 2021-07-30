Лидер сборной Украины по боксу покинула Олимпиаду

Лидер сборной Украины по боксу 29-летняя Анна Лысенко покинула Олимпийские игры в Токио.

В четвертьфинале украинка проиграла главной фаворитке турнира представительнице Турции Бусеназ Сурменели.

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Судьи отдали единогласно предпочтение Сурменели после трех раундов поединка.

В своем первом бою Лысенко победила Умаиму Белахбиб из Марокко.

23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021 году имеет такое название из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Игры не состоялись.

Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Украина в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету украинский четыре бронзовые медали.