Лидер сборной Сербии не сыграет против Украины

Милинковч - Савич не поможет Сербии в ближайших матчах из-за травмы. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Сербии и римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич не поможет своей команде в матче отбора на Евро-2020 против Украины.

Сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины. Хавбек Лацио Сергей Милинкович-Савич, за которыми охотятся многие ТОП-клубы, не сможет принять участие в поединке из-за травмы.

Об этом сообщил наставник сербов Младен Крстаич на пресс-конференции.

"Мы не сможем рассчитывать на Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. К сожалению, травмы – это неотъемлемая часть футбола, поэтому мы должны сохранять оптимизм. К счастью, все остальные игроки здоровы и готовятся к поединку", – цитирует Крстаича официальный сайт Сербского футбольного союза.

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Напомним, матч Украина – Сербия пройдет на "Арене Львов" 7 июня. После 2 туров сине-желтые лидируют в группе B, набрав 4 очка. У сербов – 1 очко, правда, только 1 сыгранный матч.