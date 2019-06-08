Лидер молодежной сборной избежал перелома

Попов забил три мяча в 5 матчах

У защитника сборной Украины U-20 Дениса Попова не обнаружено перелома после рентгена и осмотра врачей.

У 20-летнего украинца диагностировано растяжение связок голеностопа. Об этом пишет "Трибуна"

Сроки восстановления пока неизвестны, но, скорее всего, полуфинальный матч ЧМ-2019 (U-20) с Италией динамовец пропустит.

Попов получил травму в матче с Колумбией U-20. Сфоливший футболист получил прямую красную.

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С итальянцами украинцы сыграют 11 июня.