Левандовский уничтожил "Црвену Звезду"

Левандовский отличился 61 забитым мячом в Лиге чемпионов

Вчера были сыграны матчи пятого тура Лиги чемпионов в четырех группах.

В группе "А" ПСЖ забил два гола на последних минутах матча с "Реалом" и повез из столицы Испании ничью - 2:2. Таким образом парижане досрочно, за тур до финиша заняли первое место в своей группе. "Реал" второй и он тоже недостижим.

Бельгийский "Брюгге" сравнял счет в матче с "Галатасараем" на последней добавленной минуте матча - 1:1. Фламандцы так буйно праздновали взятие ворот, сразу двое игроков увидели перед собой красные карточки. "Брюгге" опережает "Галатасарай" на один балл в борьбе за путевку в Лигу Европы.

В группе "В" "Бавария" на выезде разгромила "Црвену Звезду" - 6:0. "Покер" на счету Роберта Левандовского. В другом матче "Тоттенхэм" проигрывал дома "Олимпиакосу" 0:2, но сумел собраться и победить - 4:2.

В группе "С" "Шахтер" разжился одним зачетным баллом в гостевом матче против "Манчестер Сити" – 1:1, а "Аталанта" дома победила "Динамо" Загреб - 2:0.

И, наконец, в группе "Ювентус" дома обыграл "Атлетико" - 1:0, а "Байер" на выезде легко разобрался с российским "Локомотивом" – 2:0. Россияне потеряли все шансы даже на Лигу Европы.

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Сегодня пройдут еще восемь матчей в четырех группах Лиги чемпионов.