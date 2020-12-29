Левандовски стал спортсменом года по версии журналистов

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Форвард сборной Польши и "Баварии" 32-летний Роберт Левандовски стал спортсменом 2020 года по версии журналистов.

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала список лучших спортсменов 2020 года, сообщает сайт организации.

Левандовски назван лучшим спортсменом года. Футболист набрал 16,3 процента голосов. На втором месте оказался гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон - 14,3 процента, третьим стал теннисист - Рафаэль Надаль с 9,9 процента.

Лучшей спортсменкой стала теннисистка Наоми Осака. По японку проголосовало 13,85 процента опрошенных. Она опередила мировую рекордсменка в тройном прыжке Юлимар Рохас и теннисистку Серену Уильямс.

Командой 2020 стал "Бавария" (34,6 процента). Немецкий клуб обошел "Ливерпуль" (19,8 процента) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (17,3 процента).

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Роберт Левандовски в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.